Минск подготовил санкции, которые вскоре может ввести против официальных лиц Украины. Против кого, сколько человек в перечне и какими будут ограничения против них – пока что тайна.

Такое решение приняли из-за действия Украины, якобы направленных против Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей во время брифинга, пишет Интерфакс.

Ранее Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

Мы уже выработали и примем соответствующие и адекватные меры. На начальном этапе мы также подготовили соответствующий список санкций в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события,

– сказал он.

Дипломат также раскритиковал недавнее решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Так, Макей назвал такие действия Киева "несамостоятельными" и демонстрирующими "непоследовательность политики и насмешку над здравым смыслом".

По словам белорусского министра, Минск не может расценивать этот шаг иначе как "абсолютно недружественный и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси".

"Украина не является для нас эталоном в плане прав человека, и мы считаем, не может выступать в данной ситуации ментором или учителем для Беларуси", – резюмировал Макей.

Обратите внимание! Министерство иностранных дел Беларуси 26 ноября вызвало посла Украины Игоря Кизима. Белорусские дипломаты вручили ему ноту протеста из-за "длительной серии антибелорусских акций по отношению к Посольству Беларуси в Украине".



Кроме того, ему выразили обеспокоенность "бездействием компетентных органов Украины относительно прекращении провокаций", "отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".