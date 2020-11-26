Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины
Минск подготовил санкции, которые вскоре может ввести против официальных лиц Украины. Против кого, сколько человек в перечне и какими будут ограничения против них – пока что тайна.
Такое решение приняли из-за действия Украины, якобы направленных против Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей во время брифинга, пишет Интерфакс.
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Мы уже выработали и примем соответствующие и адекватные меры. На начальном этапе мы также подготовили соответствующий список санкций в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события,
– сказал он.
Дипломат также раскритиковал недавнее решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси. Так, Макей назвал такие действия Киева "несамостоятельными" и демонстрирующими "непоследовательность политики и насмешку над здравым смыслом".
По словам белорусского министра, Минск не может расценивать этот шаг иначе как "абсолютно недружественный и попытку вмешательства во внутренние дела Беларуси".
"Украина не является для нас эталоном в плане прав человека, и мы считаем, не может выступать в данной ситуации ментором или учителем для Беларуси", – резюмировал Макей.
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