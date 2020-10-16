Владимир Путин и Александр Лукашенко еще в сентябре договорились о выделении Беларуси кредита. Первые 500 миллионов долларов помощи уже поступили республике.

Беларусь получила деньги от ЕБР

В сентябре главы государств договорились о выделении Беларуси кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что первый транш стране уже перечислили, сообщает пресс-служба ЕБР.

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Евразийский банк развития, управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси финансовый кредит из денег Фонда в объеме 500 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

Детали кредита

Беларусь получила деньги на срок до 10 лет со льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку.

до 5 лет под плавающую процентную ставку. Ставка определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет.

Кредит направят на поддержку бюджета Беларуси "в условиях негативных последствий пандемии COVID-19".

Обратите внимание! О выделении кредита Путин и Лукашенко договорились 14 сентября в Сочи. После этого стало известно, что Россия изменит Налоговый кодекс, чтобы выделить деньги Беларуси.