Беларусь получила первые 500 миллионов долларов согласованного с Путиным кредита
Владимир Путин и Александр Лукашенко еще в сентябре договорились о выделении Беларуси кредита. Первые 500 миллионов долларов помощи уже поступили республике.
Беларусь получила деньги от ЕБР
В сентябре главы государств договорились о выделении Беларуси кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. 16 октября стало известно, что первый транш стране уже перечислили, сообщает пресс-служба ЕБР.
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Евразийский банк развития, управляющий средствами Евразийского фонда стабилизации и развития, перечислил Беларуси финансовый кредит из денег Фонда в объеме 500 миллионов долларов,
– говорится в сообщении.
Детали кредита
- Беларусь получила деньги на срок до 10 лет со льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку.
- Ставка определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах на срок 7 лет.
- Кредит направят на поддержку бюджета Беларуси "в условиях негативных последствий пандемии COVID-19".