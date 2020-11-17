Беларусь приостанавливает диалог с Европейским Союзом относительно прав человека. Режим Александра Лукашенко не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве.

О решении Беларуси разорвать сотрудничество с ЕС в сфере прав человека рассказал глава МИД республики Владимир Макей, пишут российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Произошло это после совещания с участием самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. На нем приняли решение заморозить работу Координационной группы Беларусь – Евросоюз. В ее рамках до сих пор обсуждали различные вопросы взаимодействия, в частности в сфере защиты прав человека.

По словам министра, Беларусь никогда не отказывалась от "обсуждения чувствительных вопросов", однако теперь эти вопросы стали "абсолютно заполитизированные".

Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека,

– подытожил Макей.

И добавил, что Беларусь прекращает его.

Обратите внимание! Ранее в ОБСЕ предложили создать в Беларуси совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека. ЕС поддержал такое предложение. Больше о ситуации в Беларуси читайте здесь.