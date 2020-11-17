В Беларуси не замедлили с ответом на введение санкций против режима Лукашенко странами Евросоюза и Канадой. Белорусский МИД сообщил, что расширил свой санкционный список.

Список лиц, против которых ввели санкции, не опубликовали

Кто именно попал в расширенный перечень из представителей ЕС и Канады – в белорусском дипведомстве не сообщили. Говорят, список не публикуют из-за дипломатической корректности. Об этом информирует Белта.

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Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать эту информацию при планировании поездок,

– отметили в МИД Беларуси.

В Минске убеждены, что политика введения санкций не имеет перспектив, а последствия для всех сторон будут лишь негативные.

Действия ЕС назвали "радикальным миссионерством"

"Мы не давали никаких оснований, не связаны никакими обстоятельствами, не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. При следующей попытке страстного желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принять это во внимание", – резко заявили в белорусском дипведомстве.

Как Лукашенко отреагировал на санкции

Отметим, что ЕС со второй попытки таки ввел санкции против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Сам Лукашенко прокомментировал введение ограничений в характерной для себя манере – "Не парюсь насчет этого".

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