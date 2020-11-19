Комитет госбезопасности Беларуси внес в список людей, причастных к терроризму, двух основателей телеграм-канала NEXTA. Это ключевой основатель Степан Путило и бывший главный редактор Роман Протасевич.

О появлении активистов в белорусском списке террористов сообщил сам телеграм-канал NEXTA live.

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В списке они расположены на 725 и 726 местах – сразу после нескольких сотен граждан Сирии, Ирака и Афганистана, которых подозревают в причастности к террористическим организациям.

К слову, среди причин для подозрения в терроризме, там где в других случаях указаны террористические организации, в отношении Путило и Протасевича говорится лишь о причастности к оппозиционным телеграм-каналам.

Обоих учредителей NEXTA подозревают по статье уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков. За это им грозит до 15 лет за решеткой.



Список террористов от КГБ Беларуси / Скриншот