КГБ Беларуси внес основателей телеграм-канала NEXTA в список террористов
Комитет госбезопасности Беларуси внес в список людей, причастных к терроризму, двух основателей телеграм-канала NEXTA. Это ключевой основатель Степан Путило и бывший главный редактор Роман Протасевич.
О появлении активистов в белорусском списке террористов сообщил сам телеграм-канал NEXTA live.
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В списке они расположены на 725 и 726 местах – сразу после нескольких сотен граждан Сирии, Ирака и Афганистана, которых подозревают в причастности к террористическим организациям.
К слову, среди причин для подозрения в терроризме, там где в других случаях указаны террористические организации, в отношении Путило и Протасевича говорится лишь о причастности к оппозиционным телеграм-каналам.
Обоих учредителей NEXTA подозревают по статье уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков. За это им грозит до 15 лет за решеткой.
Список террористов от КГБ Беларуси / Скриншот
Что известно о телеграм-канале NEXTA?Он быстро приобрел популярность после начала протестов в Беларуси и стал наиболее популярным в этой стране. Именно NEXTA был двигателем и основным источником правдивой информации о протестах.
Для этого было несколько причин, основной из которых является препятствование властью работе оппозиционных СМИ. Из-за проблем с интернетом и работой других соцсетей именно телеграм был едва ли не единственным источником информации.
Основателем телеграм-канала является 22-летний белорусский журналист Степан Путило, ныне живущий в Варшаве. Его, к слову, кроме Беларуси, ищет также и Россия.
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