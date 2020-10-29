В Госпогранслужбы Украины подтвердили, что белорусская сторона с 29 октября ограничила пропуск через границу. Такое решение якобы связано с карантинными ограничениями.

Правда, в Беларусь до сих пор могут попасть некоторые категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Ранее Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси: ограничения уже коснулись Украины

Заметим, что днем 29 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал неоднозначное заявление. В нем он намекнул на возможное закрытие границ с западными странами-соседками.

Он поспешил убедить: ситуация никак не связана с "железным занавесом", которым Беларусь якобы собирается отмежеваться. Также Лукашенко намекнул: границу собирается закрыть из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Сначала проблемы возникли на границе с Литвой и Польшей. Там в пробках застряли белорусы, которые пытались вернуться на родину. Впоследствии о напряженной ситуации начала сообщать и украинская сторона. Многие легковые автомобили застряли в пункте пропуска "Новая Гута", в Беларусь пускали только грузовики.

Что говорят пограничники

Долгое время не было никакой официальной информации от белорусских официальных ведомств. В итоге тишину нарушили украинские пограничники. Около 19:00 они сообщили о ситуации, происходящей на границе с Беларусью.

Белорусская сторона с 29 октября ограничивает пропуск через границу. Указанные ограничения смежная сторона аргументирует дополнительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции,

– говорится в сообщении.

На кого распространяются ограничения

Похоже, на всех. То есть и на граждан Украины, и, очевидно, на белорусов.

Не распространяются они на лиц, пересекающих границу по дипломатическим или служебным паспортам, а также – на водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, и членов поездных бригад.

Закрытие границ, вооружение народных дружин – какие еще решение принял Лукашенко 29 октября и какова ситуация в Беларуси – читайте по ссылке.