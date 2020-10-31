С 1 ноября Беларусь временно останавливает пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Закрытие границ Минск связывает с пандемией коронавируса и ее угрозами.

Запрет касается въезда в страну на авто, в поездах или речным транспортом. На самолете прибыть все еще можно. Об этом информирует Госпогранкомитет Беларуси.

Ранее Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси: ограничения уже коснулись Украины

Правда, есть категории людей, на которых не распространяется этот запрет.

На кого не распространяется запрет въезда:

На иностранных граждан с дипломатическими и служебными паспортами;

На глав и членов официальных делегаций;

На иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси;

На водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

На членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

На иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

На иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;

На иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Беларуси;

На иностранцев, направляющихся в Республику Беларусь по сообщению о тяжелой болезни или смерти близкого родственника;

На иностранцев, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;

На граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;

через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию; На иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС , который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов относительно закрытия Чернобыльской АЭС.

, который проходит по территории Республики Беларусь, На тех, кто прилетает в Беларусь через национальный аэропорт "Минск", ограничение также не распространяется.

Обратите внимание! Правом на транзит через Беларусь могут воспользоваться только россияне и частично украинцы. Другие соседние страны таких привилегий не имеют.

Заметим, что Беларусь начала вводить ограничения на границе еще 29 октября. Уже тогда на свою территорию она не пускала не только литовцев, поляков или украинцев, но даже собственных граждан. В частности, сейчас вернуться домой не могут много студентов-белорусов, обучающихся за рубежом.

В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что белорусская сторона ограничила пропуск через границу.

Интересно, что еще в сентябре Лукашенко угрожал закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей, а также усилить охрану границы с Украиной из-за протестов внутри страны. Тогда на угрозах все и закончилось.

​Между тем Оппозиция может создать параллельное правительство Беларуси за рубежом

Кроме того, ранее к пандемии COVID-19 Лукашенко относился пренебрежительно и всячески высмеивал ее, поэтому нынешнее решение о закрытии границ вызывает много вопросов.

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