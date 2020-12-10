Государственная пограничная служба Украины пока не получала от Беларуси официальных сообщений об ограничении пересечения границы. Сейчас ситуация на линии пересечения стабильная, а пограничники работают в обычном режиме.

Дело в том, что 9 декабря Совет министров Беларуси ввел временный запрет на выезд из страны граждан и иностранцев. Действовать ограничения начнут с 20 декабря. Впрочем, Украину об этом официально пока не информировали, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформа.

Важно Беларусь закрывает наземную границу на выезд из-за COVID-19: на кого не будут действовать ограничения

Официально, белорусская сторона никоим образом Государственную пограничную службу Украины про дополнительные ограничения, которые будут действовать у нее на границе, не информировала,

– сказал Демченко.

Он добавил, что никаких изменений на границе пока нет, ситуация стабильная, все пункты пропусков работают в обычном режиме.

Что еще известно о закрытии Беларусью границ:

Запрет, кроме граждан Беларуси, распространяется на иностранцев, имеющих постоянный или временный вид проживания в стране.

Покинуть страну будет невозможно с помощью автомобильных путей, железной дороги и речных портов. Единственной возможностью пересечь границу останется авиационное сообщение.

Однако запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, водителей международных автоперевозок, экипажей судов, самолетов и поездов. Также смогут выехать граждане, у которых умерли близкие родственники; те, кто имеют вид на жительство в другом государстве; белорусы, которые едут за медицинской помощью, работать за рубежом или учиться. Для всех этих причин нужны официальные документы.

Кроме того, иностранцы, которые хотят заехать на территорию Беларуси, должны предоставить справку о негативном результате ПЦР-теста. Последний нужно сделать максимум за три дня до даты пересечения границы.

Ограничение на выезд из Беларуси с 20 декабря вводят, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Заметим, что Беларусь ранее закрыла границу на въезд иностранцев с 1 ноября. Это тоже связывали с пандемией коронавируса.