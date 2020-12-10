В Беларуси вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Это делают с целью предотвращения распространения в стране COVID-19.

Запретят выезжать гражданам Беларуси, а также иностранцами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны. Об этом говорится в постановлении №705, сообщили на телеграмм-канале "Бинокль".

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Где будут действовать ограничения

Ограничения будут действовать на:

автодорожных пунктах пропуска;

пунктах упрощенного пропуска;

пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах;

речных портах через государственную границу Беларуси.

Отметим! В 2016 году Александр Лукашенко заявлял: "Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от русских, ни от украинцев. Они хотят – пусть закрываются. Нам не надо этого делать. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно"

На кого запрет не будет распространяться

Запрет не будет распространяться на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов и поездные бригады.

Постановление вступит в силу 17 декабря.

Кому разрешат выезжать

Также позволят выезжать белорусам:

► из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника;

► для получения медицинской помощи (при наличии документа, подтверждающего цель этой поездки)

► которые имеют вид на жительство или документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве;

► работающих на территории иностранного государства (при наличии соответствующих документов).

Выезд на работу и учебу позволят не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Другие изменения

Среди других нововведений – иностранцам, которые прибывают в Беларусь необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее 3 суток после даты пересечения границы.

Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в государство.