Беларусь закрывает границу на выезд из-за COVID-19: на кого не будут действовать ограничения
В Беларуси вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Это делают с целью предотвращения распространения в стране COVID-19.
Запретят выезжать гражданам Беларуси, а также иностранцами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны. Об этом говорится в постановлении №705, сообщили на телеграмм-канале "Бинокль".
Обратите внимание Несмотря на закрытую границу: украинцев будут пускать на лечение в Беларусь
Где будут действовать ограничения
Ограничения будут действовать на:
- автодорожных пунктах пропуска;
- пунктах упрощенного пропуска;
- пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах;
- речных портах через государственную границу Беларуси.
На кого запрет не будет распространяться
Запрет не будет распространяться на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов и поездные бригады.
Постановление вступит в силу 17 декабря.
Кому разрешат выезжать
Также позволят выезжать белорусам:
► из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника;
► для получения медицинской помощи (при наличии документа, подтверждающего цель этой поездки)
► которые имеют вид на жительство или документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве;
► работающих на территории иностранного государства (при наличии соответствующих документов).
Выезд на работу и учебу позволят не чаще одного раза в течение шести месяцев.
Другие изменения
Среди других нововведений – иностранцам, которые прибывают в Беларусь необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее 3 суток после даты пересечения границы.
Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в государство.
Поделиться новостью