В Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Активисты и неравнодушные белорусы с начала августа выходят на улицы. Нередко они страдают от произвола силовиков. Однако 13 декабря стало исключением.

Ведь силовики решили устроить фотосессию. Об этом сообщает телеграм-канал "Бинокль".

Важно Марши в жилых районах и первые задержания: что происходит в Беларуси 13 декабря – фото, видео

Очевидцы сняли зрелище из квартиры в многоэтажке. На обнародованном видео видно, как группа мужчин в спецформе позирует на припорошенной снегом земле. Еще один человек выступает в роли фотографа.

Пока точно неизвестно, в каком из белорусских городов силовики решили таким образом отвлечься от жестокого разгона митингующих.

В Беларуси силовики устроили фотосессию: смотрите видео

Что сейчас происходит в Беларуси

В Беларуси с начала августа продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.

Антиправительственные протесты вспыхнули после президентских выборов из-за фальсифицированной победы Лукашенко.

Во время разгона антиправительственных митингов силовики бьют и убивают протестующих. Тысячи человек задержаны. Подконтрольные Лукашенко силовики применяют против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

По словам правозащитников, в Беларуси массово задерживали, арестовывали, штрафовали и избивали людей. Сейчас в стране есть как минимум 400 человек, которые проходят по разным статьям. Однако пока еще не возбудили ни одного дела в отношении правоохранителей, которые осуществляли насилие над протестующими.

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