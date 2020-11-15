Произвол силовиков не прекращается: в Беларуси задержали более 140 протестующих
В Беларуси 15 ноября люди вновь вышли на улицы в знак протеста против режима Александра Лукашенко. Силовики еще с самого утра стянули в центр Минска водометы и спецтехнику. Правозащитники сообщают о более 140 задержанных.
Больше всего задержанных зафиксировали в столице Беларуси Минске. Об этом сообщает сайт правозащитников.
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Что известно о задержанных в Беларуси
По состоянию на 15 ноября 13:30 силовики задержали более 140 протестующих в разных городах Беларуси. В Минске продолжаются массовые задержания в разных частях города, силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы.
Заметим, что еще утром в центр Минска силовики стягивали военную и спецтехнику. Традиционно в столице Беларуси закрыли ряд станций метро и начались проблемы с мобильным интернетом.
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Что происходит в Беларуси 15 ноября
В Беларуси 15 ноября проходит протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. Маршрут марша планировался от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста до площади перемен, где захватили Бондаренко.
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Протесты в Беларуси: главное
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после объявления результатов президентских выборов и продолжаются уже более 3 месяцев. Уже традиционно белорусы выходят на улицы в выходные дни.
- Недавно протесты возобновились с новой силой после истечения срока ультиматума, который оппозиция выдвинула к власти – 25 октября.
- В течение дня 8 ноября и ночи 9 ноября правозащитники насчитали более тысячи задержанных на Марше народовластия.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила "Народный трибунал" и амнистию за захват Александра Лукашенко и членов его террористической группировки.
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