В Беларуси 15 ноября люди вновь вышли на улицы в знак протеста против режима Александра Лукашенко. Силовики еще с самого утра стянули в центр Минска водометы и спецтехнику. Правозащитники сообщают о более 140 задержанных.

Больше всего задержанных зафиксировали в столице Беларуси Минске. Об этом сообщает сайт правозащитников.

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Что известно о задержанных в Беларуси

По состоянию на 15 ноября 13:30 силовики задержали более 140 протестующих в разных городах Беларуси. В Минске продолжаются массовые задержания в разных частях города, силовики применяют против демонстрантов слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и водометы.

Заметим, что еще утром в центр Минска силовики стягивали военную и спецтехнику. Традиционно в столице Беларуси закрыли ряд станций метро и начались проблемы с мобильным интернетом.

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Что происходит в Беларуси 15 ноября

В Беларуси 15 ноября проходит протестный "Марш сильных" памяти активиста Романа Бондаренко, который умер после побоев силовиков. Маршрут марша планировался от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста до площади перемен, где захватили Бондаренко.

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