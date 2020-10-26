Многочисленные предприятия по всей Беларуси устроили 26 октября массовую забастовку. Люди взяли выходной день, отпуск за свой счет и даже ушли на бессрочные каникулы.

Свою работу остановили магазины, кафе и салоны красоты. Об этом сообщает TUT.BY.

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По информации издания, работу прекратили онлайн и офлайн магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры и бильярдные клубы.

Одни перестанут работать по техническим причинам, другие – из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то – в знак солидарности,

– говорится в сообщении.

Уточняется, что работники некоторых компаний написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября.

Кроме столицы Беларуси Минска, бастуют также в других городах, в частности:

Гродно,

Витебск,

Брест,

Несвиж.

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Что этому предшествовало

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.

Ситуация в Беларуси значительно обострилась