В Беларуси началась массовая забастовка: не работают кафе и магазины
Многочисленные предприятия по всей Беларуси устроили 26 октября массовую забастовку. Люди взяли выходной день, отпуск за свой счет и даже ушли на бессрочные каникулы.
Свою работу остановили магазины, кафе и салоны красоты. Об этом сообщает TUT.BY.
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По информации издания, работу прекратили онлайн и офлайн магазины, бары, кафе, языковые школы, тренажерные залы, туристические компании, службы доставки, студии дизайна, салоны красоты, сервисные центры и бильярдные клубы.
Одни перестанут работать по техническим причинам, другие – из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то – в знак солидарности,
– говорится в сообщении.
Уточняется, что работники некоторых компаний написали заявления на выходной за свой счет на 26 октября.
Кроме столицы Беларуси Минска, бастуют также в других городах, в частности:
- Гродно,
- Витебск,
- Брест,
- Несвиж.
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Что этому предшествовало
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.
Ситуация в Беларуси значительно обострилась
- 25 октября на акции протеста в Минске силовики использовали свето-шумовые гранаты и резиновые пули против митингующих. Известно о по меньшей мере одном раненом.
- По оценкам журналистов, в марше в поддержку "Народного ультиматума" в Минске приняли участие более 100 тысяч человек.
- На проспекте Независимости силовики установили заграждения и проверяли личные вещи всех прохожих.
- Мобильные операторы сообщили о том, что в течение 25 октября интернет работал с препятствиями.
- А вот резиденцию Александра Лукашенко охраняли бронетранспортеры.