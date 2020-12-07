В столице Беларуси Минске 7 декабря пенсионеры устроили "Марш мудрости". В нем также приняли участие медики. Акция началась с площади Якуба Коласа.

Силовики блокировали движение участников марша пенсионеров. Об этом сообщает TUT.BY.

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Белорусские силовики уже традиционно блокировали улицы и проспекты в Минске. Кроме этого, они закрыли остановки общественного транспорта на площади Якуба Коласа.

Заметим, что антиправительственные акции протеста под названием "Марш мудрости" проходит в Беларуси регулярно. Пенсионеры в Минске много недель подряд выходят на улицы с плакатами и флагами в руках.

Начались задержания

7 декабря не стало исключением для силовиков и они вновь начали задерживать людей. По информации очевидцев, по состоянию на 14:00 в руках силовиков оказались уже более 10 человек.

Среди них и журналистка телеканала "Белсат" Любовь Лунева и оператор Иван Куракевич. Они задержаны перед маршем в Минске.

Марш еще не начался, на нас напали шесть силовиков в черном. Мы пытались спрятаться в магазине, но не удалось,

– сообщила Лунева.

Сейчас она и оператор находятся в следственном изоляторе.

Пенсионеры в Беларуси вышли на "Марш мудрости" / Фото TUT.BY

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