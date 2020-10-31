В белорусском Жодино за якобы участие в "незарегистрированных массовых акциях" оштрафовали 75-летнюю Ираиду Миско. На одном из фото, которое в суд направила милиция, женщина держит бело-красно-белый мармелад.

В суд передали шесть протоколов об участии в протестах. Об этом сообщает белорусское издание Ex-press.

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На одном из заседаний женщина рассказала, что она кандидат сельскохозяйственных наук и более 40 лет занималась наукой. После выборов президента, на которых якобы победил Александр Лукашенко, она вышла на протест с флагом оппозиции, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

В суде правоохранители продемонстрировали фото и видео с Ираидой Миско. На одном из снимков женщина держит бело-красно-белый мармелад.

Это она так выражает протест. Зефиром,

– заявил в суде капитан милиции.

В итоге суд обязал 75-летнюю женщину уплатить 540 белорусских рублей штрафа (5 800 гривен). Также милиция заявила Миско, что у них "есть и другие протоколы". В ее доме уже прошли обыски, милиция изъяла компьютер.

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Обратите внимание! Уже почти 3 месяца в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. Оппозиционерка Тихановская даже объявляла ему ультиматум. Однако самопровозглашенный президент на уступки не идет. Больше о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.