В Беларуси будут наказывать общественными работами за "незаконное использование флагов". Такой проект Кодекса об административных нарушениях хотят принять.

Над проектом работают депутаты нижней палаты парламента Беларуси. Как сообщило издание TUT.by белорусская власть предлагает ужесточить наказание также за участие в несанкционированном массовом мероприятии, на котором и используют национальную символику.

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Сейчас в проект специалисты вносят изменения и дорабатывают. Его должны рассмотреть во втором чтении. В государственных СМИ, ссылаясь на депутатов, сообщали, что это произойдет на осенней сессии: в конце октября – начале ноября.

Предварительно известно, что нововведения после принятия вступят в силу 1 января 2021 года. В то же время член Постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская заверила, что точную дату рассмотрения проекта во втором чтении еще не назначили. Она предположила, что, вероятнее всего, это произойдет ближе к Новому году.

Что известно о запрете использования флагов

В законопроэкте прописано, что использовать флаги или вымпелы, которые не зарегистрированы в установленном порядке, а также плакаты, эмблемы и символы запрещено в том случае, если это угрожает общественному порядку, правам и интересам белорусов.

Изготовление или распространение таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов тоже запрещено,

– указано в проекте.

Как будут наказывать

Белорусские власти предлагают назначить следующие наказания:

штраф от 5 до 20 базовых величин;

на индивидуального предпринимателя – от 10 до 40 базовых величин;

на юридическое лицо – от 20 до 60 базовых величин.

В законопроэкте подчеркнули, что изготовлять и распространять национальную символику в области театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного дела, физической культуры и спорта, кинематографической деятельности, музейного и издательского дела, образовательной и научной деятельности – не запрещено.

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