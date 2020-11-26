Украинского посла в Беларуси Игоря Кизима вызвали в белорусский МИД 26 ноября. Дипломату вручили ноту за акции, которые проводят возле представительств Беларуси в Украине. Сам Кизим подтвердил, перед этим в Минск приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Белорусов возмутили акции протеста под представительствами в Украине

Украинский дипломат считает странными предположения о том, что белорусским представительствам в Украине что-то угрожает. Об этом Кизим заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует 24 канал.

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Обычной практикой является вызов посла в МИД страны в таких ситуациях.

Но, к сожалению, сложилось так, что меня всегда вызывают в МИД только для того, чтобы вручить ноту протеста,

– подчеркнул Кизим

Посол подчеркнул, работникам белорусского посольства в Украине ничего не угрожает. Ведь митингующие не делают ничего опасного, самое большое, чем они могут навредить, – это скопление транспорта.

В Минске в это время был Сергей Лавров

Относительно того, что в Минске во время вручения ноты побывал Сергей Лавров, Кизим называет это странным совпадением.

По крайней мере, меня заверили, что это совпадение, что просто ситуация так сложилась, потому что давно собирались вызвать по этому поводу. Возможно, действительно они что-то хотят показать, не хочу сказать своим "старшим братьям", как они любят, что они тоже в этом антиукраинском тренде работают,

– предположил посол Украины.

Как отреагировали на вручение ноты в украинском МИДе

В министерстве иностранных дел Украины считают вызов посла Игоря Кизима в МИД Беларуси и вручение ему ноты протеста чрезмерно эмоциональной и необоснованной реакцией.

В Киеве напомнили: в период Революции Достоинства белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под украинским посольством в Минске демонстрировали недружественную позицию к Украине.