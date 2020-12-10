Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что нужно обновить план о применении совместных группировок войск с Россией. Все из-за нагнетания обстоятельств в стране представителями Запада.

Лукашенко стремится узнать, что нового возникло из-за переделанного плана и что еще в случае необходимости надо сделать. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Беларуси и начальником Генштаба Вооруженных сил страны, сообщает БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, сейчас в Беларуси нагнетают обстоятельства.

Как бы мы тут не говорили, как бы нас не "укачивало" и руководство США, и НАТО. Они оправдываются, что просто так тренируются,

– подчеркнул Лукашенко.

В то же время он предположил, если их представители и тренируются, то с конкретной целью.

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Лукашенко также рассказал, что сейчас идет такое же обновление плана по применению группировки войск и в России. В частности, такие группы предусмотрены договоренностями Союзного государства для защиты границ.

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