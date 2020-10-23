В Беларуси могут создать партию "Союз", которая будет выступать за интеграцию с Россией. Сторонники Москвы уже 5 лет выступают за тесные отношения.

В самой партии отметили, что их сторонников в стране очень много, но пока они не имели площадки для обсуждений. Об этом сообщил государственный канал ОНТ.

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Создать партию могут уже до конца 2020 года.

Справка. Программа союзного государства между Кремлем и Александром Лукашенко существует с 1999 года и предусматривает создание единого экономического, политического, культурного и валютного пространства.

За что выступает "Союз"

Новая партия будет выступать за углубленную интеграцию Беларуси и России и укреплять цивилизацию "русского мира".

"Союз" также призывает официальный Минск признать оккупированный Крым российской территорией и признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Кто может войти в партию "Союз"

Руководителем оргкомитета по созданию партии является Сергей Лущ – лидер молодежной организации "Русь молодая" (Румол). Он неоднократно создавал пророссийские мероприятия в Беларуси.

Среди членов оргкомитета есть Николай Сергеев, Андрей Топаз, Глеб Волков, Дмитрий Семченко и Владимир Груздев.