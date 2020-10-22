В Минске 21 октября исчез известный поэт Дмитрий Строцев. Впоследствии его нашли в списках задержанных на Окрестина.

Поэт перестал выходить на связь еще утром 21 октября, сообщает в фейсбуке Белорусский ПЕН-центр со ссылкой на слова его жены Ани Строцевой.

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Мы с Димой расстались возле дома примерно в 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет,

– сообщила жена.

Впоследствии в телеграмме "Наша Нива" сообщили, что Строцева нашли в списках задержанных в СИЗО на Окрестина.

Что известно о Дмитрии Строцеве? Белорусский поэт, общественный активист и руководитель литературного проекта "Минская Школа".

Обратите внимание! Более двух месяцев в Беларуси продолжаются протесты против режима Лукашенко. Силовые органы продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают участников протестов. С начала акций, по информации оппозиции, задержали более 12 тысяч человек, несколько участников протестов погибли. Больше о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.