В Беларуси заявили об исчезновении известного поэта: его нашли в списках задержанных
В Минске 21 октября исчез известный поэт Дмитрий Строцев. Впоследствии его нашли в списках задержанных на Окрестина.
Поэт перестал выходить на связь еще утром 21 октября, сообщает в фейсбуке Белорусский ПЕН-центр со ссылкой на слова его жены Ани Строцевой.
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Мы с Димой расстались возле дома примерно в 11:00. После этого никто не смог с ним связаться. По работе на связь ни с кем не вышел. Все телефоны не отвечают, в сети его нет,
– сообщила жена.
Впоследствии в телеграмме "Наша Нива" сообщили, что Строцева нашли в списках задержанных в СИЗО на Окрестина.