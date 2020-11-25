В Беларуси 24 ноября исчез журналист оппозиционного телеканала "Белсат" Игорь Илльяш. Он несколько часов не выходил на связь, но впоследствии коллеги выяснили: Игоря задержали силовики и увезли в СИЗО.

Ранее белорусские правоохранители также задержали жену и коллегу журналиста Екатерину Андрееву, сообщает "Радыё Свабода".

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Коллеги заподозрили неладное, когда пытались связаться с Игорем Илльяшем, но его телефоны были выключены, а он сам не пришел на встречу, о которой договаривался еще раньше.

Тогда они отправились в квартиру журналиста, но дверь им никто не открыл. Тогда в квартиру зашел брат Ильяша и нашел там копию протокола об изъятии компьютерной техники.

Впоследствии оппозиционное СМИ "Белсат", где и работает Игорь Илльяш, выяснило: журналист находится в СИЗО на Окрестина – месте, которое считается наихудшей судьбой для сторонников или участников протестов.