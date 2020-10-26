В Беларуси 26 октября началась общенациональная забастовка. Работники ряда белорусских предприятий отказались идти на работу. В знак солидарности к ним присоединились студенты и даже школьники.

В то же время силовики следят за протестами белорусов. Об этом сообщает TUT.BY.

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Забастовку в Беларуси поддержали школьники минской гимназии №36, №3 и №18. У 18-й гимназии очевидцы заметили несколько микроавтобусов.

Силовики вывели кого-то, возможно школьников, с руками за спиной и посадили их в автозак,

– говорится в сообщении.

Школьники вместе с учителями пели песню "Грай" и выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!".

Забастовка школьников в Минске: смотрите видео

Школьники спели песню "Грай": смотрите видео

Как митинговали студенты

Ранее студенты различных университетов начали забастовку в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались возле ЦУМа и отправились в сторону площади Победы. Одну из колонн студентов разогнали силовики, начались задержания.

Всего к забастовке присоединились студенты:

Белорусского государственного медицинского университета;

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;

Минского государственного лингвистического университета;

Белорусского государственного университета культуры и искусств.

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Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября день "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.