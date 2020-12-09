В Беларуси возникла катастрофическая ситуация с правами человека. Из-за массовых протестов в стране уже есть 156 политических заключенных, а еще примерно 30 тысяч белорусов подверглись различным формам репрессий.

Права белорусов нарушали всегда, но после президентских выборов эта проблема особенно обострилась. Об этом заявила представительница правозащитного центра "Весна" Наталья Сацункевич, сообщает "УНИАН".

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По ее словам, представители самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко постепенно уничтожали своих политических оппонентов. Они до сих пор находятся в следственном изоляторе.

Обратите внимание! В Минске приговорили 26-летнего Максима Павлющика к 2 годам колонии усиленного режима. Все из-за надписи "не забудем" на тротуаре, которую нарисовали недалеко от места гибели участника акции протеста. Подробнее об этом – читайте здесь.

Сацункевич отметила, что права белорусов больше всего нарушили в августе 2020 года в день выборов президента. Именно тогда начали подавлять массовые протесты и применять силу к их участникам.

Проблема в том, что это все не останавливается, так как мы и сейчас каждый день видим задержания,

– подчеркнула она.

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По словам Сацункевич, в Беларуси массово задерживали, арестовывали, штрафовали и били людей. Сейчас в стране есть по меньшей мере 400 человек, которые проходят по разным статьям. Однако пока еще не возбудили ни одного дела в отношении правоохранителей, которые совершали насилие над протестующими.

Сацункевич также добавила, что такие ситуации в Беларуси сейчас трудно решать, потому что там не действуют правовые механизмы.

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