"Вон, лжец": в Беларуси люди с инвалидностью вышли на марш протеста – фото, видео
В столице Беларуси 22 октября люди с инвалидностью вышли на акцию протеста. Это произошло уже во второй раз. Они требовали, чтобы Лукашенко выполнил требования белорусов и прекратил свой режим. Участие в марше приняли примерно 100 человек.
"Марш людей с (не) ограниченными возможностями" состоялся возле Красного костела на площади Независимости в Минске. Люди пришли с цветами, бело-красно-белыми флагами и лентами. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".
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Также у белорусов были плакаты с надписью "Скованные одной цепью, Связанные одной целью".
На протест вышли люди с инвалидностью / Фото "Радио Свободы"
83-летний поэт Ян Гриб – известный общественный деятель Беларуси. Он также вышел на акцию протеста. Людям помогали волонтеры. Они принесли к храму воду и горячие напитки, также участников угощали печеньем.
После этого белорусы до проспекта Независимости и периодически скандировали:
- "Новые выборы";
- "Да здравствует Беларусь";
- "Верим, можем, победим";
- "Вон, лжец".
Человек с плакатом на марше протеста / Фото "Радио Свободы"
Люди дошли до столичного ГУМа. Однако там колонна не пошла через подземный переход, ведь он очень неудобен для людей с инвалидностью. Именно поэтому белорусы решили повернуть на улицу Ленина, затем пойти к гостинице "Европа" и далее в сторону Октябрьской площади. Уже там участники марша выстроились цепочкой. Через некоторое время разошлись.
Протест людей с инвалидностью состоялся в Минске / Фото "Радио Свободы"
Такая акция состоялась во второй раз / Фото "Радио Свободы"
Всего акция длилась примерно 2 часа.