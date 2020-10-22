В столице Беларуси 22 октября люди с инвалидностью вышли на акцию протеста. Это произошло уже во второй раз. Они требовали, чтобы Лукашенко выполнил требования белорусов и прекратил свой режим. Участие в марше приняли примерно 100 человек.

"Марш людей с (не) ограниченными возможностями" состоялся возле Красного костела на площади Независимости в Минске. Люди пришли с цветами, бело-красно-белыми флагами и лентами. Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Также у белорусов были плакаты с надписью "Скованные одной цепью, Связанные одной целью".



На протест вышли люди с инвалидностью / Фото "Радио Свободы"

83-летний поэт Ян Гриб – известный общественный деятель Беларуси. Он также вышел на акцию протеста. Людям помогали волонтеры. Они принесли к храму воду и горячие напитки, также участников угощали печеньем.

После этого белорусы до проспекта Независимости и периодически скандировали:

"Новые выборы";

"Да здравствует Беларусь";

"Верим, можем, победим";

"Вон, лжец".



Человек с плакатом на марше протеста / Фото "Радио Свободы"

Люди дошли до столичного ГУМа. Однако там колонна не пошла через подземный переход, ведь он очень неудобен для людей с инвалидностью. Именно поэтому белорусы решили повернуть на улицу Ленина, затем пойти к гостинице "Европа" и далее в сторону Октябрьской площади. Уже там участники марша выстроились цепочкой. Через некоторое время разошлись.



Протест людей с инвалидностью состоялся в Минске / Фото "Радио Свободы"



Такая акция состоялась во второй раз / Фото "Радио Свободы"

Всего акция длилась примерно 2 часа.

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