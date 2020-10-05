В Беларуси растет количество больных коронавирусом. Ежедневно в стране фиксируют более 400 новых больных COVID-19. В Минздраве заявляют, что готовы ко второй волне коронавируса.

В Беларуси уверяют, их система здравоохранения полностью готова к увеличению количества инфицированных. Мол, ситуация с обеспечением кислородными масками у них улучшилась. Об этом рассказал начальник Главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Александр Пацеев, сообщает БЕЛТА.

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У нас есть четкие распределения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе,

– подчеркнул Пацеев.

По словам чиновника, в Беларуси отработаны все алгоритмы оказания медицинской помощи. Также в стране якобы достаточно медикаментов и средств индивидуальной защиты для врачей.

Увеличение количества больных коронавирусом в Беларуси связано с нормальным ходом заболеваемости и характеристикой вируса.

Обратите внимание! За период пандемии коронавирусом в Беларуси 80 295 человек заразились вирусом. Из них 857 больных умерли, а 75 148 инфицированных уже выздоровели. По состоянию на 5 октября в стране 4 290 человек болеют COVID-19.