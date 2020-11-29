Традиционно протестующие вышли на улицы Минска и других городов Беларуси, чтобы выразить свое несогласие с режимом Александра Лукашенко. С самого утра очевидцы зафиксировали в белорусской столице невероятное количество военной техники, а также автобусов белорусских спецназовцев. Начались массовые задержания мирных активистов.

Силовики также схватили члена Координационного совета, экономиста Дмитрия Крука. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета Антон Родненков, пишет TUT.BY. Важно Марш соседей и силовой разгон людей: что происходит в Беларуси 29 ноября – фото, видео По предварительной информации, его обвинили в участии в несанкционированной акции протеста в Минске. Родненков не владеет информацией о дальнейшей судьбе и расположении члена Координационного совета. Задержан член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук,

– сказал Родненков. Что происходит в Беларуси 29 ноября: главное 29 ноября в Минске стартовал Марш соседей. Люди выходили на улицы, держа в руках красно-бело-красные флаги или вещи, имеющие соответствующие цвета.

В течение дня в Беларуси проходят протесты в районном формате, участники собираются в колонны в своих дворах и районах. Колонна спецтехники в Минске: смотрите видео Силовой разгон в Минске: смотрите видео