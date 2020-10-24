В Минске 24 октября женщины собрались на марш. Зато силовики уже стягивают в столицу автозаки. К слову, очевидцы сообщают о первом задержании.

"Женский" марш в Беларуси

Женщины традиционно начали марш с проспекта Независимости. Затем колонна отправилась к площади Якуба Куласа. Об этом сообщает Tut.by.

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По информации очевидцев, на марш уже вышли около двухсот женщин. Кроме того, сообщили, что возле площади Победы силовики задержали девушку с бело-красным зонтом. Она шла отдельно от колонны.

Сотрудники милиции перекрыли выходы из подземного перехода к вечному огню на площади Победы в Минске. Возле стадиона "Динамо" зафиксировали автозаки. Также спецтехнику заметили вблизи дома культуры профсоюзов.

Что происходит в Беларуси: последние новости

В Минске 22 октября более 100 человек с инвалидностью вышли на акцию протеста. Они требовали, чтобы самопровозглашенный действующий президент Беларуси Александр Лукашенко выполнил требования митингующих и прекратил свой режим.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября объявила ультиматум режиму Лукашенко. Если власти Беларуси до 25 октября не выполнят ряд требований, вся страна выйдет на улицы.

Белорусская оппозиция получила в 2020 году премию имени советского диссидента Андрея Сахарова.

Подробнее о ходе событий в Беларуси читайте здесь.

Смотрите видео "Женского марша" в Минске:

Видео женского шествия в Беларуси:



"Женский марш" в Минске / Фото TUT.by



Участники марша несут национальную символику / Фото TUT.by