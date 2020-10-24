В Беларуси начался "женский" марш: силовики стягивают технику – фото, видео
В Минске 24 октября женщины собрались на марш. Зато силовики уже стягивают в столицу автозаки. К слову, очевидцы сообщают о первом задержании.
"Женский" марш в Беларуси
Женщины традиционно начали марш с проспекта Независимости. Затем колонна отправилась к площади Якуба Куласа. Об этом сообщает Tut.by.
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По информации очевидцев, на марш уже вышли около двухсот женщин. Кроме того, сообщили, что возле площади Победы силовики задержали девушку с бело-красным зонтом. Она шла отдельно от колонны.
Сотрудники милиции перекрыли выходы из подземного перехода к вечному огню на площади Победы в Минске. Возле стадиона "Динамо" зафиксировали автозаки. Также спецтехнику заметили вблизи дома культуры профсоюзов.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- В Минске 22 октября более 100 человек с инвалидностью вышли на акцию протеста. Они требовали, чтобы самопровозглашенный действующий президент Беларуси Александр Лукашенко выполнил требования митингующих и прекратил свой режим.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября объявила ультиматум режиму Лукашенко. Если власти Беларуси до 25 октября не выполнят ряд требований, вся страна выйдет на улицы.
- Белорусская оппозиция получила в 2020 году премию имени советского диссидента Андрея Сахарова.
- Подробнее о ходе событий в Беларуси читайте здесь.
Смотрите видео "Женского марша" в Минске:
Видео женского шествия в Беларуси:
"Женский марш" в Минске / Фото TUT.by