Беларуси никуда не деться от тесных отношений с Россией – Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретил в Минске главу российского МИД Сергея Лаврова. Во время встречи особое внимание уделили взаимоотношениям Москвы и Минска.
Так, Лукашенко поспешил заверить российского гостя, что Беларуси и России не нужен перезапуск отношений, а лишь их интенсификация. Об этом пишет БЕЛТА.
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Он отметил: сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран и подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесный контакт с Россией.
Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений,
– сказал самопровозглашенный белорусский президент.
Он также добавил, что уверен: этого хочет и руководство России.
Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: видео
Заметим, что Сергей Лавров, в свою очередь, передал Лукашенко "приветы от Владимира Владимировича" (Путина – 24 канал) и добавил, что тот поддерживает все договоренности, о которых шла речь ранее, во время их встречи в Сочи.
"У нас полностью сходится заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас одна цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и Союзного государства", – сказал он.
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