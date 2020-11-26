Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретил в Минске главу российского МИД Сергея Лаврова. Во время встречи особое внимание уделили взаимоотношениям Москвы и Минска.

Так, Лукашенко поспешил заверить российского гостя, что Беларуси и России не нужен перезапуск отношений, а лишь их интенсификация. Об этом пишет БЕЛТА.

Между тем МИД Беларуси вызвал посла Украины и вручил ему ноту протеста

Он отметил: сейчас ведется очень много разговоров о том, как будут развиваться отношения двух стран и подчеркнул стремление Беларуси сохранять тесный контакт с Россией.

Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения, мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией. Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил, просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять, особенно в России. Видимо, кому-то это было невыгодно, но время показало, что нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений,

– сказал самопровозглашенный белорусский президент.

Он также добавил, что уверен: этого хочет и руководство России.

Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: видео

Заметим, что Сергей Лавров, в свою очередь, передал Лукашенко "приветы от Владимира Владимировича" (Путина – 24 канал) и добавил, что тот поддерживает все договоренности, о которых шла речь ранее, во время их встречи в Сочи.

"У нас полностью сходится заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас одна цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, наших стран и Союзного государства", – сказал он.

Обратите внимание! Лукашенко особо тесно начал сотрудничать с Россией, в частности, и в рамках Союзного государства, на фоне протестов, бушующих в Беларуси.



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