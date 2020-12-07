Суд в Минске 7 декабря приговорил активистку Наталью Херше к 2,5 годам лишения свободы. Дело в том, что во время акции протеста она сорвала с сотрудника ОМОН балаклаву.

Теперь женщина будет находиться в колонии. Об этом сообщает TUT.BY. Важно Пенсионеры в Беларуси вышли на "Марш мудрости": начались задержания Белоруску, которая последние 12 лет проживала в Швейцарии, признали виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Оглашение приговора сопровождалось криками "Позор!". Суд также постановил уничтожить национальный бело-красно-белый флаг Беларуси, который был изъят у Натальи. Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Обратите внимание! "Потерпевший" ОМОНовец повысил размер компенсации морального вреда со 100 до 1000 белорусских рублей. Он пообещал пожертвовать деньги больнице детской онкологии. Как случился инцидент Наталью Херше задержали 19 сентября на Женском марше в Минске. Во время задержания она всячески сопротивлялась, а также стянула балаклаву с сотрудника ОМОН Сергея Кончика.

Сторона обвинения утверждает, что женщина якобы нанесла силовику телесные травмы. Актуально Выборы за 45 дней: Тихановская заявила, что будет руководить Беларусью в переходный период Что происходит в Беларуси: главное В Беларус и с начала августа продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко , который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.

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