Сорвала балаклаву с ОМОНовца: в Беларуси приговорили гражданку Швейцарии к 2,5 годам
Суд в Минске 7 декабря приговорил активистку Наталью Херше к 2,5 годам лишения свободы. Дело в том, что во время акции протеста она сорвала с сотрудника ОМОН балаклаву.
Теперь женщина будет находиться в колонии. Об этом сообщает TUT.BY.
Важно Пенсионеры в Беларуси вышли на "Марш мудрости": начались задержания
Белоруску, которая последние 12 лет проживала в Швейцарии, признали виновной в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Оглашение приговора сопровождалось криками "Позор!".
Суд также постановил уничтожить национальный бело-красно-белый флаг Беларуси, который был изъят у Натальи. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.
Как случился инцидент
- Наталью Херше задержали 19 сентября на Женском марше в Минске. Во время задержания она всячески сопротивлялась, а также стянула балаклаву с сотрудника ОМОН Сергея Кончика.
- Сторона обвинения утверждает, что женщина якобы нанесла силовику телесные травмы.
Актуально Выборы за 45 дней: Тихановская заявила, что будет руководить Беларусью в переходный период
Что происходит в Беларуси: главное
- В Беларуси с начала августа продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые средства массовой информации.
- Антиправительственные протесты вспыхнули после президентских выборов из-за сфальсифицированной победы Лукашенко.
- Во время разгона антиправительственных митингов силовики избивают и убивают протестующих. Тысячи людей задержаны. Подконтрольные Лукашенко силовики применяют против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.
Поделиться новостью