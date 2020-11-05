В Беларуси открыли уголовные дела против основателей NEXTA-Live
Основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA-Live Степана Путило и Романа Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси. Ранее обоих медийщиков объявили в розыск.
В постах NEXTA-Live якобы неоднократно были обнаружены призывы к протестам, блокированию дорог, забастовкам и координации несанкционированных митингов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
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Что инкриминируют Путило и Протасевичу
- организацию массовых беспорядков
- организацию групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок
- разжигание вражды по признаку профессиональной принадлежности
Силовики Беларуси заявили, что якобы приобщили к уголовным делам результаты психолингвистической экспертизы.
Путило и Протасевич пока не комментируют эту новость.
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Охота на NEXTA-Live: Что известно
- NEXTA-Live входит в 10 самых популярных телеграмм-каналов в мире. Сейчас у него 1842701 подписчиков.
- Его основал 20 летний студент Степан Путило – белорусский журналист и блогер. Сейчас медийщик живет в Варшаве.
- С начала протестов в Беларуси канал освещал деятельность оппозиции. Фактически NEXTA-Live был источником, из которого белорусы узнавали, как где и когда они могут присоединиться к протестам.
- 20 октября суд Центрального района Минска признал телеграм-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими.
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