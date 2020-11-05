Основателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA-Live Степана Путило и Романа Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси. Ранее обоих медийщиков объявили в розыск.

В постах NEXTA-Live якобы неоднократно были обнаружены призывы к протестам, блокированию дорог, забастовкам и координации несанкционированных митингов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

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Что инкриминируют Путило и Протасевичу

организацию массовых беспорядков

организацию групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок

разжигание вражды по признаку профессиональной принадлежности

Силовики Беларуси заявили, что якобы приобщили к уголовным делам результаты психолингвистической экспертизы.

Путило и Протасевич пока не комментируют эту новость.

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Охота на NEXTA-Live: Что известно