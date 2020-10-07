Еще 20 человек правозащитники в Беларуси признали политическими заключенными. Власти страны обвиняют их в массовых беспорядках. По их словам, протестующие якобы нарушили общественный порядок.

Как сообщил правозащитный центр "Весна", точное общее количество политических заключенных – 97 человек.

Обратите внимание Второй месяц протестов: Беларусь теряет золотовалютные резервы

Правозащитники заявили, что требуют, чтобы узников немедленно освободили. Также хотят, чтобы вышли на свободу другие задержанные граждане и власть прекратила политические репрессии в отношении граждан страны.

"Собрания граждан носили мирный характер и не несли ни национальной, ни гражданской угрозы", – заверили правозащитники.

Они назвали 20 новых заключенных поименно и отметили, что эти люди немедленно должны быть освобождены.

Почему в Беларуси вспыхнули протесты: главное в видео