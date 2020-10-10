С начала предвыборной кампании в Беларуси завели более 300 уголовных дел против участников выборов и активистов. Самая распространенная статья – массовые беспорядки.

Почти за пять месяцев в Беларуси возбудили более 300 уголовных дел против активистов, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Вясна".

Читайте также В Беларуси уже почти сотня политзаключенных: правозащитники требуют их освободить

Против кого открыли дела:

участников президентской гонки, активистов их штабов;

участников мирных акций протеста, состоявшихся после выборов.

Какие статьи инкриминируют активистам:

самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой были возбуждены уголовные дела – массовые беспорядки . Правозащитники знают фамилии не менее 112 фигурантов дел по этой статье;

. Правозащитники знают фамилии не менее 112 фигурантов дел по этой статье; организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;

сопротивление работнику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок;

насилие или угроза применения насилия в отношении правоохранителя;

уклонения от уплаты налогов;

известно о начале уголовных дел за клевету, хулиганство.

Сейчас правозащитники имеют фамилии более 280 человек, чье уголовное преследование, по их мнению, связано с событиями избирательной кампании и после нее. В частности, 94 из них признаны политзаключенными.

Узнайте больше Массовые протесты в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео

Напомним, протесты в Беларуси начались еще в августе – люди вышли на улицы из-за несогласия с результатами президентских выборов, по которым победу якобы одержал Александр Лукашенко. Детали о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.