В Беларуси против активистов открыли более 300 дел: в чем их обвиняют
С начала предвыборной кампании в Беларуси завели более 300 уголовных дел против участников выборов и активистов. Самая распространенная статья – массовые беспорядки.
Почти за пять месяцев в Беларуси возбудили более 300 уголовных дел против активистов, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Вясна".
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Против кого открыли дела:
- участников президентской гонки, активистов их штабов;
- участников мирных акций протеста, состоявшихся после выборов.
Какие статьи инкриминируют активистам:
- самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой были возбуждены уголовные дела –массовые беспорядки. Правозащитники знают фамилии не менее 112 фигурантов дел по этой статье;
- организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок;
- сопротивление работнику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок;
- насилие или угроза применения насилия в отношении правоохранителя;
- уклонения от уплаты налогов;
- известно о начале уголовных дел за клевету, хулиганство.
Сейчас правозащитники имеют фамилии более 280 человек, чье уголовное преследование, по их мнению, связано с событиями избирательной кампании и после нее. В частности, 94 из них признаны политзаключенными.
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