В белорусском силовом ведомстве заявили, что готовы использовать боевое оружие, чтобы подавить протесты в стране. В МВД говорят, демонстранты – радикально настроены.

Протесты – крайне радикальные, – МВД Беларуси

Протесты, которые сместились в Минск, стали организованными и крайне радикальными. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич, информирует телеграм-канал пресс-секретаря силового ведомства Ольги Чемодановой.

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Из-за этого сотрудники органов внутренних дел и военные не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие,

– сообщил Казакевич.

Вместе с тем, по словам чиновника, протесты по всей стране становятся менее массовыми и вообще затихают. Проблема лишь с Минском.

"Если днем и вечером это были камни, бутылки, ножи... То уже ближе к ночи – баррикады и подожженные покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", – подчеркнул Казакевич.

Только 11 октября на акциях задержали более 700 человек

В МВД не жалеют эпитетов для митингующих, называют их "боевиками", "радикалами" и "анархистами", которые пытаются заставить Беларусь пройти путь стран с "цветными революциями".

Обратите внимание! По сообщениям МВД, во время протестов 11 октября были задержаны 713 человек. Суда в изоляторах ждут 570 человек.