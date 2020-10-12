В МВД Беларуси готовы применить против митингующих боевое оружие: детали
В белорусском силовом ведомстве заявили, что готовы использовать боевое оружие, чтобы подавить протесты в стране. В МВД говорят, демонстранты – радикально настроены.
Протесты – крайне радикальные, – МВД Беларуси
Протесты, которые сместились в Минск, стали организованными и крайне радикальными. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич, информирует телеграм-канал пресс-секретаря силового ведомства Ольги Чемодановой.
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Из-за этого сотрудники органов внутренних дел и военные не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие,
– сообщил Казакевич.
Вместе с тем, по словам чиновника, протесты по всей стране становятся менее массовыми и вообще затихают. Проблема лишь с Минском.
"Если днем и вечером это были камни, бутылки, ножи... То уже ближе к ночи – баррикады и подожженные покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", – подчеркнул Казакевич.
Только 11 октября на акциях задержали более 700 человек
В МВД не жалеют эпитетов для митингующих, называют их "боевиками", "радикалами" и "анархистами", которые пытаются заставить Беларусь пройти путь стран с "цветными революциями".
Что известно о действиях силовиков во время акций?
Белорусские правоохранители жестко разгоняют акции протеста, стартовавшие 9 августа. Во время беспорядков погибли по меньшей мере 5 человек, более тысячи получили травмы. Силовики не гнушаются использованием дубинок, водометов и слезоточивого газа. Подробно о последних событиях в Беларуси можно прочитать здесь.