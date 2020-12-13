В белорусских Смолевичах милиция задержала целый 11 класс местной школы. Перед задержанием школьники как раз возвращались с репетиции выпускного вальса.

Милиционеры объяснили, будто школьники начали выкрикивать нецензурные выкрики в их адрес. Об этом рассказала учительница Анна Северинец, ранее работавшая в гимназии, где учатся дети.

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Поскольку родители уже ходили в отдел милиции относительно задержания детей, и там им сказали, что дети якобы ругались в адрес милиции, я хочу ответственно заявить: эти дети не ругаются,

– заверила учительница.

Она рассказала, что школьники, которых задержали милиционеры – образцовые школьники. Начиная с шестого класса, они были "классом года" в своей школе.

Кроме того, 5 учеников этого класса претендуют на золотые медали, трое учащихся являются участниками областной научной конференции школьников, неоднократными победителями районных и областных олимпиад по учебным предметам.

"Здесь есть чемпионы "Что? Где? Когда?" и победители музыкальных и спортивных соревнований. Это же надо было нарваться именно на этот класс", – заявила Анна Северинец.

Впоследствии школьников отпустили, но один из задержанных ребят рассказал, что их отвезли в отделение милиции и ставили лицом к стене.

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