В Беларуси 15 ноября продолжаются протесты. На улицах прогремели несколько взрывов, а силовики начали задерживать даже детей.

ОМОНовцы применяют против протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщил телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

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На одном из опубликованных видео видно, как силовики задержали нескольких детей и повели их в автозаки.

Протесты в Минске вспыхнули с новой силой после смерти активиста Романа Бондаренко. Тысячи людей вышли с лозунгами и национальной символикой по центру столицы.

Правозащитники сообщают о более чем 140 задержанных. Однако на кадрах видно, что места в автозаках уже не хватает и силовики стоят в очереди с задержанными.

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