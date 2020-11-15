В Беларуси силовики задерживают даже детей: шокирующие видео
В Беларуси 15 ноября продолжаются протесты. На улицах прогремели несколько взрывов, а силовики начали задерживать даже детей.
ОМОНовцы применяют против протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщил телеграм-канал "Беларусь головного мозга".
К слову Спецтехника и десятки задержанных: что происходит в Беларуси 15 ноября – фото, видео
На одном из опубликованных видео видно, как силовики задержали нескольких детей и повели их в автозаки.
Протесты в Минске вспыхнули с новой силой после смерти активиста Романа Бондаренко. Тысячи людей вышли с лозунгами и национальной символикой по центру столицы.
Правозащитники сообщают о более чем 140 задержанных. Однако на кадрах видно, что места в автозаках уже не хватает и силовики стоят в очереди с задержанными.
Протесты в Беларуси: последние события
- 25 октября истек срок ультиматума, который оппозиция выдвинула к власти. Из-за этого протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой.
- 8 – 9 ноября на Марше народовластия задержали более тысячи участников.
- Кроме этого, 11 ноября неизвестные в масках избили 31-летнего активиста Романа Бондаренко. Из-за многочисленных травм врачи не смогли спасти жизнь мужчины.
- После этого в разных городах Беларуси местные жители начали выходить на улицы и почтить память Романа Бондаренко.
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