В Беларуси правозащитники признали политическими заключенными еще 8 человек. Таким образом, количество людей, подлежащих политическому преследованию и попавших за решетку, достигло 140 человек.

Активистам преимущественно инкриминируют массовые беспорядки

Новых активистов, которые попали в перечень политзаключенных, обвиняют в массовых беспорядках и групповых действиях, нарушающих общественный порядок. Об этом говорится в сообщении правозащитного центра "Весна".

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Мы оцениваем преследование Сергея Кривчени, Артема Медведського, Евгения Курганова, Дмитрия Жебуртовича, Николая Дедка, Алексея Самусенко, Кима Самусенко, Павла Дрозда, как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси,

– сообщили в "Весне".

Меры выбирают вопреки законодательству

Правозащитники отметили, что Кима Самусенко и Павла Дрозда обвинили в несанкционированном доступе к компьютерной информации. Однако, по действующему законодательству, им не должны были избирать в качестве меры пресечения содержание под стражей. Однако белорусские служители Фемиды думали иначе.

Правозащитники отмечают, что все акции протестов в Беларуси были мирными, поэтому действия правоохранителей в отношении митингующих были безосновательными.

В "Весне" отметили, что впервые в Беларуси против демонстрантов применили водометы, а также очень много повреждений люди получили от шумовых гранат.

Сколько задержанных в Беларуси в течение протестов

Еще с 9 августа в Беларуси активно протестуют против результатов президентских выборов. На митинги против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко выходят тысячи людей. По предварительным подсчетам, во время акций уже задержали около 30 тысяч человек.

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