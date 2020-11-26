В МИД отреагировали на ноту от Беларуси и напомнили об их действиях во время Майдана
В украинском МИД считают вызов посла Игоря Кизима в МИД Беларуси и вручение ему там ноты протеста является излишне эмоциональной и безосновательной реакцией. Ноту украинскому дипломату вручили из-за акций, которые с начала протестов в Беларуси, проводят украинцы возле белорусских диппредставительств.
Более того – в Киеве напоминают: в период Революции Достоинства белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному ею европейскому курсу. Об этом сообщили представители пресс-службы МИД в комментарии Укринформу.
Кроме того Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины
МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста. Считаем реакцию белорусской стороны излишне эмоциональной и в целом безосновательной,
– подчеркнули украинские дипломаты.
Они также отметили, что для Украины как европейского демократического государства, свобода слова и свобода собраний имеют фундаментальное значение, поэтому никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует.
Кроме того, правоохранители принимают все надлежащие меры, чтобы во время акций протестов, гарантировать безопасность как ее участников, так и посольства Беларуси и его работников.
В этом контексте в МИД акцентировали, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.
"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении украинско-белорусской границы”, – напомнили Минску недавнюю историю в МИД.
Речь идет о ситуации, которая произошла с послом Игорем Кизимом в сентябре этого года. Автомобиль посла Украины в Беларусь Игоря Кизима обыскали белорусские пограничники, когда тот возвращался из Киева в Минск. Машину осмотрели с нарушением норм международного права о дипломатических отношениях.
Что известно о вручении ноты протеста украинскому послу в Беларуси: кратко
- Министерство иностранных дел Беларуси 26 ноября вызвало посла Украины Игоря Кизима.
- Белорусские дипломаты вручили ему ноту протеста из-за "длительной серии антибелорусских акций в отношении Посольства Беларуси в Украине".
- Речь идет об акциях солидарности с белорусским народом, которые происходили в Киеве и Львове.
- Кроме того, ему выразили обеспокоенность "бездействием компетентных органов Украины относительно прекращения провокаций", "отсутствием надлежащих мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".
- Интересно, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Киева и Минска сохраняются, но их поставили на паузу. В то же время он подчеркнул, что взаимоотношения между Украиной и Беларусью уже не будут такими, как раньше.
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