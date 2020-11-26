В украинском МИД считают вызов посла Игоря Кизима в МИД Беларуси и вручение ему там ноты протеста является излишне эмоциональной и безосновательной реакцией. Ноту украинскому дипломату вручили из-за акций, которые с начала протестов в Беларуси, проводят украинцы возле белорусских диппредставительств.

Более того – в Киеве напоминают: в период Революции Достоинства белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному ею европейскому курсу. Об этом сообщили представители пресс-службы МИД в комментарии Укринформу.

Кроме того Беларусь подготовила санкции против официальных лиц Украины

МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста. Считаем реакцию белорусской стороны излишне эмоциональной и в целом безосновательной,

– подчеркнули украинские дипломаты.

Они также отметили, что для Украины как европейского демократического государства, свобода слова и свобода собраний имеют фундаментальное значение, поэтому никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует.

Кроме того, правоохранители принимают все надлежащие меры, чтобы во время акций протестов, гарантировать безопасность как ее участников, так и посольства Беларуси и его работников.

В этом контексте в МИД акцентировали, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.

"Ожидаем, что белорусская сторона также с должной ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам и не будет допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении украинско-белорусской границы”, – напомнили Минску недавнюю историю в МИД.

Речь идет о ситуации, которая произошла с послом Игорем Кизимом в сентябре этого года. Автомобиль посла Украины в Беларусь Игоря Кизима обыскали белорусские пограничники, когда тот возвращался из Киева в Минск. Машину осмотрели с нарушением норм международного права о дипломатических отношениях.

Что известно о вручении ноты протеста украинскому послу в Беларуси: кратко