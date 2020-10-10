В Минске 10 октября задержали активистку Светлану Гатальскую. Она является одной из координаторов инициативы "Маршируй, детка".

Оппозиционную активистку Светлану Гатальскую задержали 10 октября в Беларуси, сообщает в телеграме "Радио Свобода".

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Известно, что задержание произошло в Минске. Однако не во время женского демарша. Активистку доставили в Московский отдел полиции столицы.

Гатальская является одной из координаторов инициативы "Маршируй, детка".

Что известно об инициативном движении "Маршируй, детка"?

Его задачей является разработка и принятие комплексного закона о противодействии домашнему насилию в Беларуси.

К слову, в городах Беларуси и других стран (Бельгии, Германии, Польши, Эстонии, Латвии) продолжается массовый женский демарш. Женщины выходят на улицы с цветами, демонстрируя мирный протест.

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Напомним, в Беларуси уже два месяца подряд продолжаются мирные протесты. Еще в августе люди начали выходить на улицы из-за несогласия с результатами президентских выборов, согласно которым победу якобы одержал Александр Лукашенко. Детали о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.