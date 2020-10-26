В воскресенье, 25 октября, в Беларуси провели акцию протеста под названием "Народный ультиматум". Закончилось все стычками с правоохранителями и задержанием участников акций протеста.

Белорусские правозащитные организации сообщают о почти 300 задержанных лицах. Задержания произошли в разных белорусских городах – Минске, Пинске, Гродно, Бресте, Могилеве, Полоцке, Гомеле, Витебске, Борисове. К теме: Российского и польского производства: какими пулями стреляют в протестующих в Беларуси Большинство задержанных были доставлены в районные отделения милиции. Среди задержанных есть и несовершеннолетние. А также старики. Известно о 73-летней задержанной женщине. Правоохранители массово задерживали и журналистов. Кое-кого задержали дома. Правоохранители приходили с обысками. Массовые протесты и стрельба в Беларуси 25 октября: главное В воскресенье, 25 октября, почти 100 тысяч белорусов вышли на акцию протеста. В этот день истекал срок действия ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Протестующие прошлись по улицам города.

Чтобы помешать проведению марша, на улицы вывели правоохранителей и военных. После этого начались столкновения и задержания.

В некоторых случаях силовики использовали оружие – стреляли резиновыми пулями по протестующим, применяли светошумовые гранаты. Известно о нескольких раненых лицах. Силовой разгон протестующих в Беларуси: видео Подробно о ситуации в Беларуси читайте по ссылке.