В Беларуси задержали почти 300 участников акций протеста
В воскресенье, 25 октября, в Беларуси провели акцию протеста под названием "Народный ультиматум". Закончилось все стычками с правоохранителями и задержанием участников акций протеста.
Белорусские правозащитные организации сообщают о почти 300 задержанных лицах. Задержания произошли в разных белорусских городах – Минске, Пинске, Гродно, Бресте, Могилеве, Полоцке, Гомеле, Витебске, Борисове.
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Большинство задержанных были доставлены в районные отделения милиции. Среди задержанных есть и несовершеннолетние. А также старики. Известно о 73-летней задержанной женщине. Правоохранители массово задерживали и журналистов.
Кое-кого задержали дома. Правоохранители приходили с обысками.
Массовые протесты и стрельба в Беларуси 25 октября: главное
- В воскресенье, 25 октября, почти 100 тысяч белорусов вышли на акцию протеста. В этот день истекал срок действия ультиматума, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
- Протестующие прошлись по улицам города.
- Чтобы помешать проведению марша, на улицы вывели правоохранителей и военных. После этого начались столкновения и задержания.
- В некоторых случаях силовики использовали оружие – стреляли резиновыми пулями по протестующим, применяли светошумовые гранаты. Известно о нескольких раненых лицах.
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