В украинском МИД отметили, что Украина отвергает обвинения со стороны Минска о недружественных действиях. В то же время Киев всегда будет приветствовать людей, которые разделяют защиту прав и свобод и хотят реализовать себя в Украине.

Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях, – МИД

Об этом говорится в ответе представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, передает Интерфакс-Украина. По ее словам, Украина – демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение. Поэтому здесь всегда будут приветствовать людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине.

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Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно является открытым и дружественным для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли,

– подчеркнула Зеленко.

Что этому предшествовало

14 октября в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима.

Украинскому дипломату была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь".

По убеждению Минска, это является нарушением общепринятых правовых норм, что распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства.

В МИД Беларуси также отметили, что этот документ нельзя трактовать по-другому как явно недружественный и дискриминационный шаг со стороны украинской стороны, которая граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси.

Зеленский подписал вышеупомянутый указ в начале октября. По его словам, он "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов".

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Обратите внимание! В Беларуси уже более 2 месяцев подряд не утихают протесты: граждане страны выходят на улицы своих городов с демонстрациями. Так они выражают свое несогласие с результатами президентских выборов. Больше о протестах в Беларуси можете узнать по ссылке.