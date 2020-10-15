В Беларуси заявили о вмешательстве Украины во внутренние дела: ответ МИД
В украинском МИД отметили, что Украина отвергает обвинения со стороны Минска о недружественных действиях. В то же время Киев всегда будет приветствовать людей, которые разделяют защиту прав и свобод и хотят реализовать себя в Украине.
Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях, – МИД
Об этом говорится в ответе представителя МИД Украины Екатерины Зеленко, передает Интерфакс-Украина. По ее словам, Украина – демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение. Поэтому здесь всегда будут приветствовать людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в Украине.
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Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях. Наше государство традиционно является открытым и дружественным для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли,
– подчеркнула Зеленко.
Что этому предшествовало
- 14 октября в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима.
- Украинскому дипломату была вручена нота, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием указа президента Украины "О некоторых мерах по вовлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь".
- По убеждению Минска, это является нарушением общепринятых правовых норм, что распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства.
- В МИД Беларуси также отметили, что этот документ нельзя трактовать по-другому как явно недружественный и дискриминационный шаг со стороны украинской стороны, которая граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси.
- Зеленский подписал вышеупомянутый указ в начале октября. По его словам, он "будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов".
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