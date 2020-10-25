Срок народного ультиматума Лукашенко истекает через считанные часы: что дальше
В Беларуси 25 октября истекает срок народного ультиматума, который оппозиция выдвинула действующему самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Если условия протестующих не выполнят, с 26 октября в стране начнется национальная забастовка.
Сотрудников МВД Беларуси и представителей других силовых структур оппозиционеры призывают игнорировать приказы белорусских властей. Об этом говорится на сайте народного ультиматума.
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Чего требует белорусская оппозиция
- Отставки Лукашенко;
- прекращение насилия со стороны силовиков;
- освобождение всех политзаключенных Беларуси.
Что известно о национальной забастовке в Беларуси
- Оппозиционеры призывают народ не выходить на работу;
- руководителей просят согласовать сотни отгулов для белорусов, желающих присоединиться к забастовке;
- школьников и студентов призывают посещать учебные заведения. Однако вместо обучения белорусской молодежи рекомендуют выражать протест.
Все специалисты не будут выполнять свои обязанности, поскольку бывший президент (Лукашенко – 24 канал) не выполняет свои,
– говорится на сайте народного ультиматума.
Что известно об ультиматуме Лукашенко
- С 9 августа в Беларуси продолжаются масштабные протесты;
- 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум режиму Лукашенко;
- Оппозиционерка заявила, что она озвучила волю народа;
- Кроме того, Тихановская заявила, что поддержит каждого белоруса, который присоединится к национальной забастовке. В частности, она пообещала: все, кого уволили за участие в протестах, смогут вернуться на работу.