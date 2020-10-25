В Беларуси 25 октября истекает срок народного ультиматума, который оппозиция выдвинула действующему самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Если условия протестующих не выполнят, с 26 октября в стране начнется национальная забастовка.

Сотрудников МВД Беларуси и представителей других силовых структур оппозиционеры призывают игнорировать приказы белорусских властей. Об этом говорится на сайте народного ультиматума.

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Чего требует белорусская оппозиция

Отставки Лукашенко;

прекращение насилия со стороны силовиков;

освобождение всех политзаключенных Беларуси.

Что известно о национальной забастовке в Беларуси

Оппозиционеры призывают народ не выходить на работу;

руководителей просят согласовать сотни отгулов для белорусов, желающих присоединиться к забастовке;

школьников и студентов призывают посещать учебные заведения. Однако вместо обучения белорусской молодежи рекомендуют выражать протест.

Все специалисты не будут выполнять свои обязанности, поскольку бывший президент (Лукашенко – 24 канал) не выполняет свои,

– говорится на сайте народного ультиматума.

Обратите внимание! 25 октября в городах Беларуси состоятся марши протестующих. Белорусская оппозиция призывает всех неравнодушных присоединиться к акции.

Что известно об ультиматуме Лукашенко