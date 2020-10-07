Власти Брюссельского столичного региона приняли решение об ужесточении карантинных ограничений. Уже 8 октября в 7:00 по местному времени бары и кафе должны временно закрыться.

Ограничения будут распространяться на чайные, кафе, кафетерии при спортивных клубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе будут продолжать работать. Об этом сообщают западные СМИ, передает 24 канал.

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Глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворта подчеркнул, что ситуация может ухудшиться, если не совершить конкретных действий.

СМИ напоминают, что в классификации столиц европейских стран по уровню распространения коронавирусной инфекции Брюссель стоит на втором месте после Мадрида. На третьем месте располагается Париж.

Какие еще ограничения ждут бельгийцев

В Бельгии из-за коронавируса обязали с 9 октября сократить круг ближнего общения до трех человек. Что касается других контактов, к себе домой можно будет пригласить не более четырех человек. Такая мера пресечения продлится месяц, после чего власти вновь проанализируют эпидемиологическую ситуацию.

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