В Бельгии существенно ухудшилась ситуация с COVID-19: власти закрывают бары и кафе
Власти Брюссельского столичного региона приняли решение об ужесточении карантинных ограничений. Уже 8 октября в 7:00 по местному времени бары и кафе должны временно закрыться.
Ограничения будут распространяться на чайные, кафе, кафетерии при спортивных клубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе будут продолжать работать. Об этом сообщают западные СМИ, передает 24 канал.
Важно Серьезный рост больных COVID-19: прогноз эпидемиолога по Украине
Глава правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворта подчеркнул, что ситуация может ухудшиться, если не совершить конкретных действий.
СМИ напоминают, что в классификации столиц европейских стран по уровню распространения коронавирусной инфекции Брюссель стоит на втором месте после Мадрида. На третьем месте располагается Париж.
Какие еще ограничения ждут бельгийцев
В Бельгии из-за коронавируса обязали с 9 октября сократить круг ближнего общения до трех человек. Что касается других контактов, к себе домой можно будет пригласить не более четырех человек. Такая мера пресечения продлится месяц, после чего власти вновь проанализируют эпидемиологическую ситуацию.
Коронавирус в Брюсселе: главное
- Данные бельгийского исследовательского института Sciensano свидетельствуют, что среднесуточный прирост случаев коронавируса в Брюсселе с 27 сентября по 3 октября составил 2466. А это на 57% выше показателей за предыдущий недельный период.
- В целом в Бельгии с начала пандемии COVID-19 диагностировали более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом. К сожалению, более 10 тысяч инфицированных умерли.