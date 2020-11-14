В Бельгии власти ослабили карантинные ограничения, однако не для всех. Не соблюдать правила смогут только 2 местных Санта Клауса: Синтерклаас и Пер-Ноэль. Все сделали для того, чтобы они смогли поздравить детей с рождественскими праздниками.

Об этом бельгийским "Николайкам" сообщили в письме от министерства здравоохранения и министерства внутренних дел. Информацию обнародовала газета Le Soir.

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В правительстве заявили, что издадут 2 специальных указа, которые позволят им избежать карантина и комендантского часа. Синтерклаасу не нужно будет идти на десятидневную самоизоляцию после приезда из Испании, ведь именно там он якобы живет. Зато продлили продолжительность поездки.

Ваше путешествие из Испании продлится 17 дней, то есть на 7 дней больше, чем должен длиться карантин. Поэтому этот период заменит изоляцию,

– заверили в министерстве.

В Бельгии действует комендантский час. В ночь с 5 на 6 декабря, когда Синтерклаас и будет дарить подарки, правило тоже будет действовать. Однако не для главного гостя.

"Вам не придется прыгать с крыши на крышу в скафандре, но мы рекомендуем всегда соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки и носить маску, когда это необходимо. Мы хотим быть уверены, что во время посещения Бельгии вы не рискуете здоровьем", – отметили в правительстве.

Министры сказали также, что из-за пандемии дети прожили не самый веселый год, а потому каждый ребенок – герой. "Они не могут видеть своих друзей, не могут заниматься любимыми делами. Им действительно невесело. Даже дедушка и бабушка не могут их утешить", – отметили политики.

Каждый ребенок – герой. Вам даже не нужно проверять в блокноте, кто действительно вел себя хорошо,

– заверили в письме.

Что известно об этих героях

► Синтерклаас – так называют Святого Николая в Бельгии и Нидерландах. Традиционно он приносит детям подарки в ночь с 5 на 6 декабря. Однако Синтерклаас приветствует тех детей, которые говорят по-нидерландски.

► Пер-Ноэль – в переводе означает "Отец – Рождество". Он приветствует детей во Франции. Как известно, в Бельгии французский язык является одним из официальных. Именно из-за этого Пер-Ноэль приветствует тех, кто общается по-французски.

Справка. В Бельгии с октября обострилась ситуация с COVID-19. Там ежесуточно выявляют более 10 тысяч случаев заражения. С начала пандемии уже заболели смертоносной болезнью примерно 525 тысяч инфицированных. Стоит отметить, что количество больных приближено той ситуации, которая есть в Украине.