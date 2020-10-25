В Брюсселе с 26 октября 2020 года введут дополнительные ограничительные меры для сдерживания эпидемии COVID-19. В частности планируют ввести комендантский час.

Комендантский час объявили во всем Брюссельском столичном регионе. Об этом заявил первый министр региона Руди Верворт, сообщили на сайте VRT.

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Что запретили

Правительство ввело определенные ограничительные меры для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в столице. Они продлятся в течение 3 недель.

Запретили проводить культурные события: музейные выставки, концерты, показ фильмов в кинотеатрах.

Закрыли спортивные заведения: спортзалы, бассейны и тренажерные залы.

Все магазины будут закрывать с 20:00.

Запретили проводить школьные путешествия на все время действия ограничений.

Будут ли исключения

Исключение будут делать для поездок на работу или возвращения из нее, для осуществления или во время возвращения из заграничных путешествий, на случай форс-мажора и для оказания медицинской помощи.

Важно. Бельгия находится на 2 месте после Чехии в Европе по темпам распространения COVID-19. Какие ограничения действуют в различных странах через пандемию можно прочитать здесь.

Защитные маски будут обязательными на улицах, в парках и в других местах, которые доступны для широкой общественности.

Мы пытаемся провести вас сквозь шторм. Эти меры вводятся в интересах всех граждан,

– отметил Руди Верворт во время пресс-конференции.

Он добавил, что если не начать ограничительные меры сейчас, то в стране никогда не добьются успеха в борьбе с болезнью.