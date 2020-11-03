Бельгия вышла на первые места в Европе по уровню заболеваемости коронавирусом. В больницах вынуждены работать больные медики. Как сердце Европы превратилось в коронавирусную зону, рассказываем в нашем материале.

Политическая борьба, неготовность к пандемии, переполненность больниц, националисты и конфликтные регионы – у Бельгии долгое время были все шансы попасть в катастрофу. Но когда ударил коронавирус, проблемы королевства лишь возросли и вывели ее на первое место по случаям на душу населения. Как это произошло, разбирался 24 канал.

Больные медики вынуждены работать

Если врачи больны, они все равно должны работать / Фото TeleTrader.com

В третьем по величине городе Бельгии – Льеже – медики вынуждены работать в больницах, даже имея положительные результаты теста на COVID-19. В городе живет всего 200 тысяч человек, он находится на востоке Бельгии. Уровень заражения вирусом там – 41%.

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Главное, чтобы у врачей не было выраженных симптомов болезни. Спикер Университетского госпиталя в Льеже говорит, что у них нет выбора, кроме как просить медсестер и врачей оставаться работать волонтерами, даже болея. Иначе медицинская система рухнет.

Это не проблема, потому что они работают в коронавирусном отделе вместе с положительными на эту инфекцию, – пояснила для CNN спикер Луис Марей.

По его оценкам, 5-10% медперсонала "подхватили" вирус. В другом госпитале асимптоматичний персонал может работать везде, кроме гериатрии, онкологии и неонатального отделения – там пациенты "особенно уязвимы".

В регионе – вспышка коронавируса, в среднем тесты показывают около 13 тысяч положительных результатов в сутки, процент госпитализации вырос до 85%. В реанимации находится министр иностранных дел Софи Уилмс. Пациентов из Льежа даже переводят в другие города.

Источники во власти Бельгии сказали CNN, что через две недели в стране могут закончиться койки в интенсивной терапии, которая рассчитана лишь на 2000 человек. Из них уже занято примерно 1250, лимит может быть исчерпан уже 6-го ноября. В Бельгии живет лишь 11,5 млн во франкоязычной Валлонии и нидерландскоязычной Фландрии.

Госпитализации и перевода в интенсивную терапию увеличиваются каждые 8 дней. Сейчас в больницах лечится более 5 тыс. человек, что очень много для такой небольшой страны. Количество тестов в сутки приближается к 80 тысяч, из которых каждый 5-й дает положительный результат, рассказал Ив Ван Лаетем – спикер кризисного штаба по COVID-19.

Если ситуация не улучшится, уверены в Бельгии, придется вводить более строгие меры и второй локдаун. Правительство уже ввело ограничения на нахождение вне дома с вечера до 5 утра, рестораны и кафе работают только на вынос, людям советуют работать из дома, если это возможно. Любые любительские соревнования остановлены, профессиональные должны происходить без зрителей.

Хаос во власти и медицине

Бельгия переживает очень агрессивную вторую волну, которая задела гораздо больше граждан, чем раньше. Дошло до того, что католические епископы призывают разделенную страну к единству в трудные времена. Бельгия не имела функционирующего правительства почти 500 дней. Софи Вильмес, перед тем как уйти, ослабила меры безопасности в отношении ковида, теперь Бельгия за это платит.

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Недавно назначенный глава правительства Бельгии Александр Де Кроо пришел с таким призывом:"Команда из 11 миллионов бельгийцев вместе победит вирус". Но сейчас действует много региональных ограничений, которые меняются чуть ли не ежедневно и которые трудно отслеживать. В Брюсселе расположены штаб-квартиры ЕС и НАТО, поэтому столица имеет постоянный трафик зарубежных визитов.

Председатель правительства Де Кроо был вынужден консолидировать страну в едином указе. Впрочем, это будет сложно, учитывая что его собственная коалиция состоит аж из семи партий и не очень устойчива. Фландрия продавила сохранение баланса между экономикой и здравоохранением.

Много кто имеет доступ к власти, никто не несет ответственность, – пояснил CTV News историк и бывший евродепутат Лукас Ван Дер Телен.

Но для юга это было слишком поздно и слишком мягко, поэтому там ввели более строгие меры самостоятельно. В ответ националисты Фландрии N-VA заявили: "Не надо тушить огонь в доме, который не горит". Но потом, неожиданно, лидер N-VA Ян Джамбон согласился на условия Брюсселя и Валлонии.

Инфекция на севере растет быстрее, чем на юге. Это произошло после консультаций с вирусологами и другими экспертами. Впрочем, перемирие может быть лишь временным (север оставил свой комендантский час в полночь, тогда как во всей остальной стране – 22:00).

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Два региона находятся не в очень хороших отношениях уже долгое время, их взгляды на способы борьбы тоже отличаются. В то время как южные валлонцы больше озабочены сдерживанием вируса, северные фландрийцы – экономическим падением. Ив Ван Лаетем, специалист по инфекционным болезням и представитель кризисного штаба по COVID-19, обвинил обе части страны "в перетягивании каната" и идеологической борьбе.

Прошлому временному правительству (имени Софи Вильмес – 24) удавалось находить общий язык с регионами, постоянно проводя консультации.

"Бельгия печально известна своими внутренними конфликтами, но до сих пор была редким исключением", – пояснил для Politico Дэйв Синардет, профессор политологии из Свободного Университета Брюсселя.

Это политика на уровне деревни, даже когда под угрозой жизни людей, – сорвался Ван Дер Телен.

"Когда Брюссель кричит о проблемах, это новости. Когда тоже самое делают фламандские больницы в Антверпене, об этом никто не говорит", – добавил министр здравоохранения Брюсселя Ален Марон (франкоязычный чиновник – 24).

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Глава медицинских союзов Бельгии Филипп Девос объяснил для текста ABC, как это могло случиться, что в Бельгии вирус фактически вышел из-под контроля.

Причины провала

Во-первых, недостаточно тестирования и оборудования. Важным фактором было и отставание в отслеживании контактов людей. Часто это делалось через 9 дней после заражения, что делало процесс "бессодержательным". Часть вины Девос, тем не менее, возлагает и на само общество Бельгии. Оно"перестало верить правительству и выполнять меры безопасности".

Слишком много внимания СМИ "выделяли для людей, которые говорили что это просто грипп". Пик был 20 октября, когда нашли 18 тысяч больных коронавирусом. Это в 10 раз больше, чем на пике первой волны.

"Это невозможно, потому что мы вынуждены лечить больше людей с меньшим количеством врачей и медсестер", – пояснил Девос. Он признал, что может понадобиться помощь соседних стран – Германии и Нидерландов. Правда, Нидерланды не в состоянии помочь, потому что захлебываются сами. Умерших более 11 тысяч, что в пересчете на душу населения тоже является одним из самых высоких показателей в Европе.