7 часов на коленях: белорус устроил акцию у посольства Беларуси в Киеве – фото
Белорус Антон Лукашук 21 ноября провел 7-часовую акцию у посольства Беларуси в Киеве. Активист простоял все время на коленях и в наручниках – в знак солидарности с задержанными соотечественниками.
Активист хочет обратить внимание Зеленского на Беларусь
Цель Лукашука – привлечь внимание президента Владимира Зеленского к событиям, происходящим в Беларуси. Об этом информирует "Радио Свобода".
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Активист в телефонном разговоре хочет попросить главу государства упростить условия пребывания белорусов на украинской территории.
Лукашук рассказал, что в Беларуси он занимался компьютерной графикой, однако был вынужден уехать из страны из-за репрессий. Ему угрожали уголовным делом за сотрудничество с одним из телеграмм-каналов. В Украине Лукашук ждет гуманитарной визы.
Какие условия въезда белорусов в Украину
Сейчас, по информации МИД Украины, белорусы могут въехать на украинскую территорию свободно по загранпаспорту. 90 дней у них есть на решение своих дальнейших планов: поиск работы и представление на разрешение о трудоустройстве, или же поиск родственников. Можно сразу подать документы на статус беженца при въезде – их будут рассматривать до 6 месяцев.
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