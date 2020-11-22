Белорус Антон Лукашук 21 ноября провел 7-часовую акцию у посольства Беларуси в Киеве. Активист простоял все время на коленях и в наручниках – в знак солидарности с задержанными соотечественниками.

Активист хочет обратить внимание Зеленского на Беларусь

Цель Лукашука – привлечь внимание президента Владимира Зеленского к событиям, происходящим в Беларуси. Об этом информирует "Радио Свобода".

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Активист в телефонном разговоре хочет попросить главу государства упростить условия пребывания белорусов на украинской территории.

Лукашук рассказал, что в Беларуси он занимался компьютерной графикой, однако был вынужден уехать из страны из-за репрессий. Ему угрожали уголовным делом за сотрудничество с одним из телеграмм-каналов. В Украине Лукашук ждет гуманитарной визы.

Какие условия въезда белорусов в Украину

Сейчас, по информации МИД Украины, белорусы могут въехать на украинскую территорию свободно по загранпаспорту. 90 дней у них есть на решение своих дальнейших планов: поиск работы и представление на разрешение о трудоустройстве, или же поиск родственников. Можно сразу подать документы на статус беженца при въезде – их будут рассматривать до 6 месяцев.

Это важно! Только в ноябре в Беларуси во время акций протеста и вне их задержали более тысячи человек. Еще пол тысячи активистов получили штрафы.