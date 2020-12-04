Протестующие в Беларуси неоднократно сообщали о случаях изнасилования в изоляторах или автозаках. История одной из белорусок особенно впечатляет. Женщину жестоко изнасиловали дубинкой. Из изолятора ее едва живую сразу отвезли в больницу.

Женщина назвала себя Кристиной, однако предупредила, что это не настоящее имя. Историю о том, что с ней сделали силовики белоруска рассказала шведскому изданию ЕТС.

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Кристину задержали на протесте

Женщину и ее двух подруг задержали силовики на протесте против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Их закрыли в автозаке, а впоследствии отвезли в тюрьму.

"Они (силовики – 24 канал) были абсолютно спокойны, когда пришли за мной в коридор. Позволили сказать несколько слов моим друзьям. Лишь слегка держали меня за руку, когда вели в камеру. Были тихими, но не агрессивными. Я думала, они везут меня туда, чтобы просто задать несколько вопросов, – рассказала Кристина.

В комнате для допросов не было окон. Как только дверь закрылась, силовики сразу начали насиловать женщину.

Анус, вагина, рот. Они использовали дубинки. Сперва женщина подумала, что ее будут бить по спине. Однако с нее стянули штаны,

– пишет издание.

Женщина пыталась найти общий язык с насильниками

Кристина кричала и умоляла силовиков прекратить издевательства. Она рассказывала о городе, в котором родилась, и за какую футбольную команду болеет. Женщина думала, что так сможет найти что-то общее с насильниками и они пожалеют ее.

"Я думала, что умру. Они были похожи на машины, а не на людей", – вспоминает Кристина.

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Кристина регулярно теряла сознание. Когда пришла в себя, то увидела, что ее зубы лежали на земле. Силовики выбили их, когда запихивали Кристине в рот дубинку.

Из изолятора ее отвезли в больницу

Кристина не смогла самостоятельно выйти из изолятора, поэтому ее повезли в больницу. Там женщине провели срочное переливание крови и операцию.

По данным издания, у белоруски есть медицинские документы, подтверждающие, что ее жестокого изнасиловали. Кристина рассказала, что не знает, сможет ли в будущем иметь детей. Кроме того, у нее осталось лишь 5 зубов.

Женщина заявила, что хочет сбежать из Беларуси, потому что ей страшно находиться в этой стране. Кроме того, она не может получить надлежащую медицинскую помощь.

Помогите нам избавиться от того, кто насилует свой собственный народ,

– сказала Кристина.

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