В Беларуси завели дело на врача из-за утечки информации о погибшем Романе Бондаренко
В Минске в отношении врача, который рассказал СМИ о состоянии здоровья Романа Бондаренко, возбудили дело. Протестующий скончался после того, как его избили неизвестные в масках.
Прокуроры возбудили уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в телеграмме Генеральной прокуратуры Беларуси.
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Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.by),
- говорится в заявлении.
Изданию он сообщил сведения о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко. Прокуроры считают, что этим врач нарушил врачебную тайну.
Действия врача якобы повлекли тяжелые последствия:
- повышение напряженности в обществе;
- создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам;
- побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям.
Правоохранители задержали врача и других подозреваемых.
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Что известно о смерти Романа Бондаренко
- Вечером 11 ноября 31-летний мужчина он вышел во двор своего дома. Там на него напали неизвестные в масках – вспыхнула драка.
- Во время нее Бондаренко толкнули, он упал и ударился головой. Впоследствии Бондаренко скончался в больнице.
- По официальной версии белорусского следствия, мужчина был нетрезв.
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