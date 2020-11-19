В Минске в отношении врача, который рассказал СМИ о состоянии здоровья Романа Бондаренко, возбудили дело. Протестующий скончался после того, как его избили неизвестные в масках.

Прокуроры возбудили уголовное дело в отношении врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в телеграмме Генеральной прокуратуры Беларуси. Читайте также Умер Роман Бондаренко, которого избили неизвестные в масках в Беларуси: жуткое видео Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.by),

- говорится в заявлении. Изданию он сообщил сведения о результатах медицинского осмотра Романа Бондаренко. Прокуроры считают, что этим врач нарушил врачебную тайну. Действия врача якобы повлекли тяжелые последствия: повышение напряженности в обществе;

создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам;

побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям. Правоохранители задержали врача и других подозреваемых. Обратите внимание Белорусы приносят цветы к месту, где погиб активист Бондаренко: фото, видео Что известно о смерти Романа Бондаренко Вечером 11 ноября 31-летний мужчина он вышел во двор своего дома. Там на него напали неизвестные в масках – вспыхнула драка.

Во время нее Бондаренко толкнули, он упал и ударился головой. Впоследствии Бондаренко скончался в больнице.

По официальной версии белорусского следствия, мужчина был нетрезв.