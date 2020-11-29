Настроены решительно: белорусская оппозиция готова дать отпор Лукашенко
Белорусская оппозиция заявила о готовности усилить давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Лидер оппозиции Светлана Тихановская намекнула, что речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.
Тихановская признала, что ультиматум, который белорусская оппозиция объявила Лукашенко в конце октября, не дал результатов. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".
Важно Имеем то, что имеем, – Тихановская вновь ответила на вопрос о Крыме
Оппозиционерка добавила, что ультиматум предусматривал усиление давления в случае, если Лукашенко его не выполнит.
Если Лукашенко не уйдет – мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к забастовкам. Мы объявили национальную забастовку, он не вышел масштабным сразу, но усиливается сейчас,
– сказала Тихановская.
По ее словам, сейчас продолжаются забастовки на главных предприятиях Беларуси, таких как "Гродноазот", "Беларуськалий", "Нафтан", которые являются "кошельками" Лукашенко.
В то же время Светлана Тихановская ожидает поддержку новоизбранного президента США Джо Байдена. В частности, лидер белорусской оппозиции выразила надежду, что демократ поддержит ее стремление отстранить от власти Александра Лукашенко.
Добавим, что сам Лукашенко не исключает возможности диалога с представителями оппозиции. Однако решительно против своего общения с участниками акций протеста.
Поделиться новостью