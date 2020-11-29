Белорусская оппозиция заявила о готовности усилить давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Лидер оппозиции Светлана Тихановская намекнула, что речь идет о международных санкциях и забастовках на главных заводах Беларуси.

Тихановская признала, что ультиматум, который белорусская оппозиция объявила Лукашенко в конце октября, не дал результатов. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

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Оппозиционерка добавила, что ультиматум предусматривал усиление давления в случае, если Лукашенко его не выполнит.

Если Лукашенко не уйдет – мы будем усиливать давление, что сейчас и происходит. Мы сейчас говорим уже об экономических санкциях. Все больше людей присоединяются к забастовкам. Мы объявили национальную забастовку, он не вышел масштабным сразу, но усиливается сейчас,

– сказала Тихановская.

По ее словам, сейчас продолжаются забастовки на главных предприятиях Беларуси, таких как "Гродноазот", "Беларуськалий", "Нафтан", которые являются "кошельками" Лукашенко.

Обратите внимание! 25 октября истек срок ультиматума Александру Лукашенко, который объявила белорусская оппозиция. После этого в Беларуси объявили общенациональную забастовку.

В то же время Светлана Тихановская ожидает поддержку новоизбранного президента США Джо Байдена. В частности, лидер белорусской оппозиции выразила надежду, что демократ поддержит ее стремление отстранить от власти Александра Лукашенко.

Добавим, что сам Лукашенко не исключает возможности диалога с представителями оппозиции. Однако решительно против своего общения с участниками акций протеста.