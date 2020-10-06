Белорусская оппозиция не исключает, что Путин использует в Беларуси "украинский сценарий"
Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не исключает, что Россия применит против Беларуси силовой сценарий, который в 2014 году использовала против Украины. Мол, в нынешней ситуации нельзя ничего исключать.
О возможных действиях России у Тихановской спросили во время брифинга для немецких журналистов. Об этом сообщила пресс-служба политика в телеграме.
Интересно Тихановская хочет, чтобы Путин присоединился к переговорам по Беларуси
Сейчас я не могу быть уверена ни в чем. Впрочем я призываю к диалогу. Это 21 век, мы цивилизованные люди, нет никакой нужды в войне и крови. Сесть и поговорить значительно проще,
– подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.
Она также заверила, что протесты никоим образом не контролируются из-за рубежа и указала на ложь Александра Лукашенко. Мол, ее мужа Сергея он обвинял в контролируемости Россией, а теперь ее саму – в подконтрольности Европейскому Союзу.
"Причина в том, что Лукашенко не понимает свой народ, не хочет слышать его волю. Если Лукашенко действительно хочет знать, кого винить, ему стоит посмотреть в зеркало", – резюмировала Светлана Тихановская.
Что предусматривает "украинский сценарий"?
В 2014 году, когда стало понятно, что Украина может полностью и бесповоротно выйти из-под зоны влияния России, последняя начала сдерживать наше государство силовым путем. Для этого россияне оккупировали Крым и начали войну на Донбассе.
Сначала Россия ввела на Крымский полуостров свои регулярные войска без опознавательных знаков и под прикрытием "необходимости защиты русскоязычного населения" после так называемого "референдума" оккупировала Крым.
Дальше был Донбасс – как реакция на действия Запада. Из-за оккупации Крыма западные государства начали вводить санкции против России, а Крым был основной темой, так что надо было чем-то замыливать глаза. Как следствие Крым до сих пор оккупирован, а на Донбассе до сих пор продолжается война.