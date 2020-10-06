Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не исключает, что Россия применит против Беларуси силовой сценарий, который в 2014 году использовала против Украины. Мол, в нынешней ситуации нельзя ничего исключать.

О возможных действиях России у Тихановской спросили во время брифинга для немецких журналистов. Об этом сообщила пресс-служба политика в телеграме.

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Сейчас я не могу быть уверена ни в чем. Впрочем я призываю к диалогу. Это 21 век, мы цивилизованные люди, нет никакой нужды в войне и крови. Сесть и поговорить значительно проще,

– подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

Она также заверила, что протесты никоим образом не контролируются из-за рубежа и указала на ложь Александра Лукашенко. Мол, ее мужа Сергея он обвинял в контролируемости Россией, а теперь ее саму – в подконтрольности Европейскому Союзу.

"Причина в том, что Лукашенко не понимает свой народ, не хочет слышать его волю. Если Лукашенко действительно хочет знать, кого винить, ему стоит посмотреть в зеркало", – резюмировала Светлана Тихановская.