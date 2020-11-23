Глава белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин 22 ноября проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви. Это произошло во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.

Анафема на Лукашенко

Архиепископ прочитал архипастырское послание об анафеме для "бывшего президента Александра Лукашенко – диктатора, убийцы и мучителя благочестивого белорусского народа". Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Сам текст отлучения называется "Анафема бывшему президенту Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси".

Архиепископ заявил, что по приказу одержимого дьяволом Лукашенко белорусы издеваются друг над другом.

Церковь – это духовное и неполитическое учреждение, которое учит паству бороться за правду, она не может просто наблюдать за геноцидом белорусов. Согласно святым учениям Христа, Церковь должна быть совестью своего народа,

– сказал логин.

В тексте анафемы пригрозили всем, кто выполняет приказы самопровозглашенного президента: "Вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни".



Православна церква Білорусі наклала анафему на Лукашенка / Фото "Радіо Свободи"



Текст анафемы Лукашенко / Фото " Радио Свободы"

Обратите внимание! 22 ноября в Минске белорусы вышли на очередную акцию протеста. Еще до начала акции силовики начали жестокие задержания демонстрантов. Кроме того, они дубинкой избили девушку, которая пыталась освободить своего парня.