Белорусская православная церковь наложила анафему на Лукашенко
Глава белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин 22 ноября проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви. Это произошло во время богослужения в соборе святого Кирилла Туровского в канадском Торонто.
Анафема на Лукашенко
Архиепископ прочитал архипастырское послание об анафеме для "бывшего президента Александра Лукашенко – диктатора, убийцы и мучителя благочестивого белорусского народа". Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Сам текст отлучения называется "Анафема бывшему президенту Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси".
Архиепископ заявил, что по приказу одержимого дьяволом Лукашенко белорусы издеваются друг над другом.
Церковь – это духовное и неполитическое учреждение, которое учит паству бороться за правду, она не может просто наблюдать за геноцидом белорусов. Согласно святым учениям Христа, Церковь должна быть совестью своего народа,
– сказал логин.
В тексте анафемы пригрозили всем, кто выполняет приказы самопровозглашенного президента: "Вас ждет проклятие ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни".
Православна церква Білорусі наклала анафему на Лукашенка / Фото "Радіо Свободи"
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